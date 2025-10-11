LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | super pole position di Razgatlioglu Bulega secondo Alle 15 gara-1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Grazie per l’attenzione. 12.20 Appuntamento con la gara-1 alle 15.00. Razgatlioglu sembra essere il reale favorito ma Bulega cercherà il tutto per tutto. 12.19 Completano la top 10: Lowes, Vierge, Rea, Gardner, Locatelli, Bassani e Iannone. 12.18 Bulega si deve accontentare della seconda piazza, terzo Bautista. 12.17 Pole Position per Toprak Razgatlioglu!!!!!! 12.17 Razgatlioglu non si supera ma resta primo. 12.16 Razgatlioglu si migliora ancora. 12.16 Bulega si arrende. 12.15 Sempre terzo Bautista. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti la partenza della Superpole - - X Vai su X
A Estoril Bulega e Lowes completano il podio provvisorio, stando dietro all’infermabile Toprak. Parte così il penultimo weekend di SuperBike. Segui il round portoghese di WorldSBK su Sky Sport e TV8 e taggaci nelle storie quando ci vedi. #gripmoto - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega cerca la riscossa. Alle 12.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega ... Scrive oasport.it
SBK, LIVE Superpole Superbike Estoril: la diretta minuto per minuto - Proprio il pilota BMW è stato il più veloce nella FP3 del mattino, davanti a Sam Lowes, Gardner e Bass ... Riporta gpone.com