LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | super pole position di Razgatlioglu Bulega secondo Alle 15 gara-1

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Grazie per l’attenzione. 12.20 Appuntamento con la gara-1 alle 15.00. Razgatlioglu sembra essere il reale favorito ma Bulega cercherà il tutto per tutto. 12.19 Completano la top 10: Lowes, Vierge, Rea, Gardner, Locatelli, Bassani e Iannone. 12.18 Bulega si deve accontentare della seconda piazza, terzo Bautista. 12.17 Pole Position per Toprak Razgatlioglu!!!!!! 12.17 Razgatlioglu non si supera ma resta primo. 12.16 Razgatlioglu si migliora ancora. 12.16 Bulega si arrende. 12.15 Sempre terzo Bautista. 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

