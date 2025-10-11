CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Razgatlioglu entra su Bulega per la seconda piazza. -19 Bautista in testa, Bulega e Razgatlioglu ad un solo decimo. -20 Razgatlioglu supera subito Rea e Locatelli per la terza piazza. -21 SUCCEDE DI TUTTO, Bautista in testa, dietro Bulega e Locatelli, Razgatlioglu crolla quinto. 15.15 SI RIPARTE! 15.11 Si riparte tra un minuto con la procedura veloce. 15.06 L’incidente: HUGE incident at the start #EstorilWorldSBK pic.twitter.comyaSTwRBViX — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2025 -20 BANDIERA ROSSA per le moto ancora in pista. -20 Alex Lowes scavalca Rea per la quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: si riparte!