LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu in testa alla gara seguono Bautista e Bulega
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 Bulega ora a 1.8 da Razgatlioglu, il turco ha un ritmo impressionante. -14 Rea intanto è al quarto posto, appena davanti a Locatelli. -15 Bulega si trova 1.7 da Razgatlioglu, appare quasi impossibile andarlo a prendere. -16 Caduta per Iker Lecuona. -17 SCATENATO Razgatlioglu in testa. Superato l’ex campione del mondo Bautista. -18 Razgatlioglu entra su Bulega per la seconda piazza. -19 Bautista in testa, Bulega e Razgatlioglu ad un solo decimo. -20 Razgatlioglu supera subito Rea e Locatelli per la terza piazza. -21 SUCCEDE DI TUTTO, Bautista in testa, dietro Bulega e Locatelli, Razgatlioglu crolla quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
