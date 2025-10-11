LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | pole position di Razgatlioglu tra poco gara-1!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Questa la griglia di partenza: 1 Toprak Razgatlioglu 1 BMW M 1000 RR 0 2 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4 R 0 3 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4 R 0 4 Alex Lowes 22 Bimota KB4 998 Rimini 0 5 Xavi Vierge 97 Honda CBR1000RR-R 0 6 Jonathan Rea 65 Yamaha YZF-R1 0 7 Remy Gardner 87 Yamaha YZF-R1 0 8 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF-R1 0 9 Axel Bassani 47 Bimota KB4 998 Rimini 0 10 Andrea Iannone 29 Ducati Panigale V4 R 0 11 Ryan Vickers 17 Ducati Panigale V4 R 0 12 Michael van der Mark 60 BMW M 1000 RR 0 13 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 0 14 Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4 R 0 15 Iker Lecuona 7 Honda CBR1000RR-R 0 16 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4 R 0 17 Tito Rabat 53 Honda CBR1000RR-R 0 18 Bahattin Sofuoglu 99 Yamaha YZF-R1 0 19 Tetsuta Nagashima 49 Honda CBR1000RR-R 0 20 Bobby Fong 50 Yamaha YZF-R1 0 21 Ivo Lopes 75 Honda CBR1000RR-R 0 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
Il penultimo Round della stagione entra nel vivo, con il primo scontro ravvicinato tra Razgatlioglu e Bulega. Toprak scatta dalla pole affiancato da Nicolò e Bautista, Poi Alex Lowes, Vierge e… https://gpone.com/it/2025/10/11/sbk/live-gara-1-superbike-estoril-la - X Vai su X
A Estoril Bulega e Lowes completano il podio provvisorio, stando dietro all’infermabile Toprak. Parte così il penultimo weekend di SuperBike. Segui il round portoghese di WorldSBK su Sky Sport e TV8 e taggaci nelle storie quando ci vedi. #gripmoto - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega cerca la riscossa. Alle 12.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega ... Segnala oasport.it
Superbike, Razgatlioglu regola Bulega nella Superpole del GP di Estoril - Toprak Razgatlioglu sale in cattedra in occasione della Superpole valida per il GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Da oasport.it