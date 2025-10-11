CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Ancora nessun giro cronometrato. 12.01 15? per stabilire la griglia di gara-1. 12.00 SEMAFORO VERDE!!! 11.59 Sam Lowes non parteciperà alla Superpole a causa di un problema al torace. 11.58 2 minuti al semaforo verde. 11.55 Tutto pronto per il duello tra i rivali per il titolo. La Superpole sarà la prima sfida della giornata. 11.50 Bulega e Razgatlioglu si sono divisi le prove libere, l’italiano è stato il più veloce nelle FP2 mentre il turco non ha avuto rivali nella prima sessione. 11.45 La Superpole Race del Gran Premio di Estoril partirà tra 15 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: partita la Superpole, Bulega sfida Razgatlioglu