LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | partita la Superpole Bulega sfida Razgatlioglu
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Ancora nessun giro cronometrato. 12.01 15? per stabilire la griglia di gara-1. 12.00 SEMAFORO VERDE!!! 11.59 Sam Lowes non parteciperà alla Superpole a causa di un problema al torace. 11.58 2 minuti al semaforo verde. 11.55 Tutto pronto per il duello tra i rivali per il titolo. La Superpole sarà la prima sfida della giornata. 11.50 Bulega e Razgatlioglu si sono divisi le prove libere, l’italiano è stato il più veloce nelle FP2 mentre il turco non ha avuto rivali nella prima sessione. 11.45 La Superpole Race del Gran Premio di Estoril partirà tra 15 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
Toprak e Bulega tornano a sfidarsi a Estoril, in 15 minuti di fuoco per conquistare la pole. Proprio il pilota BMW è stato il più veloce nella FP3 del mattino, davanti a Sam Lowes,… https://gpone.com/it/2025/10/11/sbk/live-superpole-superbike-estoril-la-diretta-mi - X Vai su X
A Estoril Bulega e Lowes completano il podio provvisorio, stando dietro all’infermabile Toprak. Parte così il penultimo weekend di SuperBike. Segui il round portoghese di WorldSBK su Sky Sport e TV8 e taggaci nelle storie quando ci vedi. #gripmoto Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega cerca la riscossa. Alle 12.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega ... Come scrive oasport.it
SBK, LIVE Superpole Superbike Estoril: la diretta minuto per minuto - Proprio il pilota BMW è stato il più veloce nella FP3 del mattino, davanti a Sam Lowes, Gardner e Bass ... Secondo gpone.com