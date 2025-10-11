LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Bulega si gioca il tutto per tutto tra Superpole e gara-1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Estoril 2025, Bulega punta tutto sulla vittoria. Toprak Razgatlioglu ha avuto una bella giornata ieri, preoccupandosi solamente a fine turno di provare il passo gara. Anche Bulega ha svolto lo stesso programma, correndo tre decimi sotto il record dell’Estoril da lui stesso prestazionato l’anno scorso in Superpole Race, quindi in assetto (gomme e moto) da sprint race. La Ducati quindi manda grandi segnali, con un pilota ducatista deciso a giocarsi tutte la carte nell’improba battaglia con il talento turco destinato alla MotoGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
