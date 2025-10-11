CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Le tenniste stanno entrando in campo! La prima ad essere presentata è la nostra Paolini! 10.55 Intanto, è iniziata la prima semifinale della giornata di oggi nel Masters 1000 di Shanghai, con Djokovic che sta affrontando il monegasco Vacherot: più tardi Medvedev se la vedrà con Rinderknech. 10.52 Mancano meno di dieci minuti all’inizio del match! 10.49 Contro Swiatek, affrontata e battuta ieri, Paolini ha dimostrato di saper giocare con una risposta aggressiva sulle seconde palle avversarie e sappiamo benissimo che il punto debole della giovane statunitense è proprio il servizio: nel corso dell’ultima stagione, Gauff ha e sta affrontando diversi problemi con questo colpo, con moltissimi doppi falli concessi alle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento