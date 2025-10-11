LIVE Paolini-Gauff WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo di Jasmine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Ci siamo, mancano circa 20 minuti all’inizio del match di Paolini che, per la quarta volta in stagione, affronterà Coco Gauff. 10.15 Termina il match di doppio, con Hunter e Siniakova che battono 2-0 (6-3, 6-0) Mihalikova e Nicholls. Alle 11.00 è previsto l’ingresso in campo di Paolini. 9.55 Finisce il primo set tra HunterSiniakova e MihalikovaNicholls, con la prima coppia citata che ha vinto con il parziale di 6-3. Manca poco all’ingresso in campo di Paolini. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff, valido per la semifinale del WTA 1000 di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it
