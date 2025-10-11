LIVE Paolini-Gauff WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | in mattinata sarà caccia alla finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff, valido per la semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Non c’è una vera e propria favorita alla vittoria finale anche se la nostra campionessa ha vinto tutte le sfide giocate tra loro due nel corso di questa stagione. In palio c’è la finale per andare a sfidare una tennista tra la primatista al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, e la statunitense Jessica Pegula. Il percorso di Paolini in questa edizione del WTA 1000 di Wuhan, iniziato dal secondo turno per via del bye ottenuto grazie alla classifica, è incominciato con la cinese Yue Yuan contro la quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-4, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
