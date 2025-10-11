LIVE Paolini-Gauff WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | Hunter e Siniakova vincono il primo dopo tocca a Jasmine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 Finisce il primo set tra HunterSiniakova e MihalikovaNicholls, con la prima coppia citata che ha vinto con il parziale di 6-3. Manca poco all’ingresso in campo di Paolini. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff, valido per la semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Non c’è una vera e propria favorita alla vittoria finale anche se la nostra campionessa ha vinto tutte le sfide giocate tra loro due nel corso di questa stagione. In palio c’è la finale per andare a sfidare una tennista tra la primatista al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, e la statunitense Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it

