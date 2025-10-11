CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Termina il match di doppio, con Hunter e Siniakova che battono 2-0 (6-3, 6-0) Mihalikova e Nicholls. Alle 11.00 è previsto l’ingresso in campo di Paolini. 9.55 Finisce il primo set tra HunterSiniakova e MihalikovaNicholls, con la prima coppia citata che ha vinto con il parziale di 6-3. Manca poco all’ingresso in campo di Paolini. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff, valido per la semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Non c’è una vera e propria favorita alla vittoria finale anche se la nostra campionessa ha vinto tutte le sfide giocate tra loro due nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: Hunter e Siniakova vincono. Alle 11.00 tocca alla nostra campionessa