LIVE Paolini-Gauff 4-6 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | la statunitense vince il primo set l’azzurra vuole la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Non passa lo slice difensivo di Jas. 0-30 Resta in campo per poco il rovescio di Paolini, sbaglia la statunitense. 0-15 Secondo doppio per Gauff. Seconda. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE GAUFF. 4-6 IL PRIMO SET VA A GAUFF! La toscana perde il servizio per la terza volta di fila, permettendo alla statunitense di vincere il primo parziale. Partita strana, giocata quasi a specchio tra le due tenniste con Gauff che ha quasi sempre la meglio, soprattutto grazie ad un ottima risposta e con un servizio che non sta tremando come al solito. 30-40 Risposta profonda ed errore di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff 4-6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: la statunitense vince il primo set, l’azzurra vuole la rimonta

