LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-6 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | le difficoltà al servizio logorano l’azzurra statunitense in finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Termina qui la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE con Paolini che viene eliminata dal Gauff in semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Grazie mille per averci seguito e alla prossima! Buon proseguimento di giornata! 12.35 Partita davvero strana, che Gauff porta a casa meritatamente, con una Paolini che pur approfittando, e bene, delle risapute difficoltà della statunitense al servizio, non è mai riuscita a concretizzare quello che aveva raccolto. La numero 3 al mondo, invece, si è dimostrata più fresca mentalmente e ha vinto il match che la manda per la prima volta in finale al WTA 1000 di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - gauff
LIVE Paolini-Gauff 2-6, 6-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo al set decisivo!
LIVE Paolini-Gauff 2-6, 5-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set
LIVE Paolini-Gauff 2-6, 3-2, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set
Diretta Paolini-Gauff 2-4: chi vince va in finale a Wuhan - X Vai su X
SPORT IN TV OGGI - Programma ricchissimo tra Estonia-Italia di calcio, Paolini-Gauff a Wuhan, il Giro di Lombardia e tanto altro - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Gauff 4-6 2-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra si riprende il break sull’americana - Incredibile, manca un po' di lucidità a Paolini che non riesce a chiudere mai il game. Secondo oasport.it
Diretta live Paolini-Gauff semifinale Wuhan: a Coco il primo set, serve la reazione di Jas - Gauff, match al via tra qualche minuto, è ormai diventato un grande classico del circuito Wta nel 2025: una contro l’altra per la quarta volta, l’americana è semifinalista a Wuhan per la ... Da sport.virgilio.it