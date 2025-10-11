LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-6 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | le difficoltà al servizio logorano l’azzurra statunitense in finale!

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Termina qui la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE con Paolini che viene eliminata dal Gauff in semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Grazie mille per averci seguito e alla prossima! Buon proseguimento di giornata! 12.35 Partita davvero strana, che Gauff porta a casa meritatamente, con una Paolini che pur approfittando, e bene, delle risapute difficoltà della statunitense al servizio, non è mai riuscita a concretizzare quello che aveva raccolto. La numero 3 al mondo, invece, si è dimostrata più fresca mentalmente e ha vinto il match che la manda per la prima volta in finale al WTA 1000 di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini gauff 4 6 3 6 wta wuhan 2025 in diretta le difficolt224 al servizio logorano l8217azzurra statunitense in finale

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: le difficoltà al servizio logorano l’azzurra, statunitense in finale!

In questa notizia si parla di: paolini - gauff

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 6-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo al set decisivo!

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 5-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 3-2, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set

LIVE Paolini-Gauff 4-6 2-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra si riprende il break sull’americana - Incredibile, manca un po' di lucidità a Paolini che non riesce a chiudere mai il game. Secondo oasport.it

live paolini gauff 4Diretta live Paolini-Gauff semifinale Wuhan: a Coco il primo set, serve la reazione di Jas - Gauff, match al via tra qualche minuto, è ormai diventato un grande classico del circuito Wta nel 2025: una contro l’altra per la quarta volta, l’americana è semifinalista a Wuhan per la ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Gauff 4