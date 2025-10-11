CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Termina qui la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE con Paolini che viene eliminata dal Gauff in semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Grazie mille per averci seguito e alla prossima! Buon proseguimento di giornata! 12.35 Partita davvero strana, che Gauff porta a casa meritatamente, con una Paolini che pur approfittando, e bene, delle risapute difficoltà della statunitense al servizio, non è mai riuscita a concretizzare quello che aveva raccolto. La numero 3 al mondo, invece, si è dimostrata più fresca mentalmente e ha vinto il match che la manda per la prima volta in finale al WTA 1000 di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-6, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: le difficoltà al servizio logorano l’azzurra, statunitense in finale!