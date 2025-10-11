LIVE Paolini-Gauff 4-6 3-4 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | la statunitense si riprende il break e mantiene il servizio azzurra in difficoltà
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio in rete da parte dell’azzurra, completamente sparita dal campo. 15-0 Il dritto di Paolini si schianta sul nastro. 3-5 BREAK GAUFF. Sanguinosissimo servizio perso da parte di Paolini, la statunitense serve per la finale. Seconda palla. 15-40 Gratuito di Paolini che spara fuori il dritto lungolinea. Due palle break per Gauff. 15-30 Rovescio vincente in cross della statunitense che sta mettendo la freccia. 15-15 Anche Gauff sbaglia con il rovescio. 0-15 Esce il rovescio di Paolini. 3-4 GAME GAUFF. Lo statunitense spezza la catena di break consecutivi e passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
