LIVE Paolini-Gauff 4-6 2-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra si riprende il break sull’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK PAOLINI. Ottimo game in risposta dell’azzurra che approfitta benissimo degli errori di Gauff e ripassa avanti. Ma deve confermare il break appena ottenuto. 30-40 Prima al corpo della statunitense. 15-40 Esce il rovescio di Gauff. Altre due palle break. 15-30 Paolini scende a rete e chiude con la volée! 15-15 Palla corta efficacie della statunitense. 0-15 Doppio fallo di Gauff, il quarto. Seconda palla. 1-1 CONTRO BREAK GAUFF. Passaggio a vuoto anche per Paolini che non è riuscita a concretizzare un vantaggio da 40-15! Seconda palla. 40-A Come gioca la statunitense! Risponde benissimo, spinge con il rovescio e chiude con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff 4-6 2-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra si riprende il break sull’americana

In questa notizia si parla di: paolini - gauff

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 6-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo al set decisivo!

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 5-4, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set

LIVE Paolini-Gauff 2-6, 3-2, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° set

Diretta Paolini-Gauff 2-4: chi vince va in finale a Wuhan - X Vai su X

SPORT IN TV OGGI - Programma ricchissimo tra Estonia-Italia di calcio, Paolini-Gauff a Wuhan, il Giro di Lombardia e tanto altro Vai su Facebook

Diretta live Paolini-Gauff semifinale Wuhan: Jasmine per la Race e per la finale - La valenza della semifinale di Wuhan è duplice perché al di là dell’approdo in finale resta aperto l’accesso alle WTA Finals. Riporta sport.virgilio.it

Tennis, Wuhan: in campo Gauff-Paolini 4-3 nel primo set LIVE - 3 nel primo set LIVE In palio l'accesso in finale ... Si legge su ansa.it