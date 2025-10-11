LIVE Giro di Lombardia | si parte alle 10.40 Pogacar a caccia del quinto successo

Edizione n.119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4.400 metri di dislivello, da Como a Bergamo. Ancora sfida Pogacar-Evenepoel. L'’Italia tiene d'occhio Pellizzari, Scaroni e Tiberi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

Giro di Lombardia 2025 oggi: orari, percorso, tv. Pogacar per il pokerissimo, quale ruolo per Del Toro? - - X Vai su X

DOMANI TORNA “IL LOMBARDIA” — LA CLASSICA DELLE FOGLIE MORTE Sabato 11 ottobre, Como sarà il cuore pulsante della 119ª edizione del Giro di Lombardia, l’ultima Monumento della stagione ciclistica mondiale. Partenza ufficiale: Piazz - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar per eguagliare il record di Coppi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Come scrive oasport.it

Giro di Lombardia 2025, percorso e orari: favoriti e dove vederlo in TV - "Il Giro di Lombardia 2025 scatterà sabato 11 ottobre da Como e si concluderà a Bergamo: Pogacar favorito per la quinta vittoria consecutiva ... Lo riporta fanpage.it