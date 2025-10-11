LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | un bel gruppo al comando c’è Ganna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Tre all’inseguimento, gruppo a 1’34”. 11.26 Anche Filippo Ganna è rientrato davanti: drappello di quattordici uomini. 11.23 Si muove Alessandro De Marchi, mentre prova un allungo Davide Formolo che rinuncia. 11.20 Il plotone ora sembra concedere spazio, ma partono altri corridori al contrattacco. 11.17 Tra gli italiani al comando Walter Calzoni e Mattia Bais. 11.15 Sono undici gli uomini al comando. Il gruppo sembra reagire. 11.11 Arrivano diversi contrattacchi, va a formarsi un drappello molto folto al comando. 11.08 Quinn Simmons (Lidl-Trek) al comando, vediamo se ci saranno altri attacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
