LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il via
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57 Nel trasferimento problema meccanico per l’austriaco Michael Gogl. 10.54 L’uomo più atteso di oggi non può che essere Tadej Pogacar: lo sloveno dopo i trionfi tra Mondiali ed Europei va a caccia del quinto trionfo nella Classica delle Foglie Morte. Sarebbe record, come Fausto Coppi, ma per l’uomo della UAE Team Emirates – XRG sarebbero tutte consecutive. 10.52 Ultima corsa della stagione, ma anche della carriera per alcuni corridori: tra i veterani che si ritirano Salvatore Puccio, Pieter Serry. Ma anche l’altro azzurro Simone Petilli. 10.49 Primo tratto di trasferimento per il gruppo: 7 chilometri da percorrere. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Scrive oasport.it