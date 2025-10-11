LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Simmons tenta l’azione solitaria gruppo ad oltre 3 minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 La salita di Zambla Alta è molto irregolare. Dopo un primo chilometro al 6.8% ci sarà un falsopiano con anche una leggera discesa seguiti da 3 chilometri sempre oltre il 6% 15.06 Terminato il Passo della Crocetta. Dopo circa 5 chilometri di falsopiano si tornerà a salire verso Zambla Alta. 15.05 Il ritmo dettato dalla UAE Team Emirates – XRG non è il solito, con il gruppo che rimane folto. È sintomo di una giornata non brillante di Pogacar oppure semplicemente una tattica della formazione emiratina? 15.03 Il vantaggio di Quinn Simmons (Lidl – Trek) sul quartetto all’inseguimento sale a 45?. 🔗 Leggi su Oasport.it

