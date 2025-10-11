LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Simmons tenta l’azione solitaria gruppo ad oltre 3 minuti

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 La salita di Zambla Alta è molto irregolare. Dopo un primo chilometro al 6.8% ci sarà un falsopiano con anche una leggera discesa seguiti da 3 chilometri sempre oltre il 6% 15.06 Terminato il Passo della Crocetta. Dopo circa 5 chilometri di falsopiano si tornerà a salire verso Zambla Alta. 15.05 Il ritmo dettato dalla UAE Team Emirates – XRG non è il solito, con il gruppo che rimane folto. È sintomo di una giornata non brillante di Pogacar oppure semplicemente una tattica della formazione emiratina? 15.03 Il vantaggio di Quinn Simmons (Lidl – Trek) sul quartetto all’inseguimento sale a 45?. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di lombardia 2025 in diretta simmons tenta l8217azione solitaria gruppo ad oltre 3 minuti

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Simmons tenta l’azione solitaria, gruppo ad oltre 3 minuti

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Segnala gazzetta.it

Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Lombardia 2025