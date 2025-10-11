LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Simmons sogna l’impresa gruppo a tre minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 60 chilometri all’arrivo! 15.30 Il gruppo inizia la discesa verso il Passo di Ganda con un ritardo di 3? 03? 15.29 Filippo Ganna, Michael Mattews, Pello Bilbao e Louis Vervaeke termina l’ascesa di Zambla Alta con due minuti di ritardo da Simmons. 15.27 In difficoltà Ben Healy! L’irlandese perde contatto da un gruppo di una cinquantina di corridori. 15.27 Terminata la salita di Zambla Alta per Quinn Simmons, che ha tenuto un ritmo sostenuto su quest’ascesa. L’americano sta inseguendo il colpaccio. 15.25 Si staccano Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
