CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Majka va a parlare con Sivakov che aumenta l’andatura in questo tratto di fondo valle. È una sfida uno ad uno tra il francese e Simmons, che però poi dovrà affrontare la salita. 15.43 Quinn Simmons (Lidl – Trek) ha 2? 02? su Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious) e 2? 52? sul gruppo. 15.41 50 chilometri all’arrivo! 15.40 Terminata il tratto di discesa ripida ci saranno una decina di chilometri di fondovalle dove Simmons potrà perdere molti secondi e, soprattutto, molte energie in vista della salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Simmons può far saltare il banco? Resta un’ultima salita dura per l’americano