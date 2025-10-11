LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | si spacca la fuga sul Passo della Crocetta gruppo a 3?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Simmons ha guadagnato una decina di secondi sul quartetto alle sue spalle. 14.51 L’azione dell’americano ha spaccato la fuga. Alle sue spalle ci sono Ganna, Matthews, Vervaeke e Bilbao che hanno qualche secondo su Langellotti, Calzoni, Boerdt e Bais. 14.50 Scatto di Quinn Simmons! L’americano guadagna qualche metro sul resto del gruppetto. 14.49 Perde qualche metro Bert Lemmen (Team Visma Lease a bike). Rimangono in nove in fuga 14.48 I corridori stanno affrontando il tratto di contropendenza che porta all’inizio degli ultimi sette chilometri di salita, dove la pendenza arriva anche in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

