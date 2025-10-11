LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo inizia il Passo di Ganda
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 Rimonta il gruppo anche Adam Yates che però fatica a risalire con il ritmo imposto da Majka. Il britannico si è perso ad inizio salita sull’accelerazione di Cattaneo. 15.56 Landa si inserisce tra Evenepoel e Roglic. Del Toro si riporta a ruota di Pogacar. 15.56 Risale qualche posizione Del Toro, sorpreso dall’accelerazione ai piedi del Ganda. 15.55 Evenepoel scavalca Alaphilippe e si porta a ruota di Pogacar. Anche Roglic salta il francese e si mette in scia. 15.55 La grande accelerazione di Cattaneo ha permesso al gruppo di guadagnare una quindicina di secondi su Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia #SkySport #Pogacar #Ciclismo - X Vai su X
RIECCO IL LOMBARDIA Parte domani il Giro di Lombardia numero 119, quinta e ultima prova Monumento del 2025. In attesa di capire se, dopo Mondiali ed Europei, ci sarà un altro assolo di Tadej Pocagar, il Cannibale sloveno, tocca a voi: quanto ne sapete - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Secondo gazzetta.it
Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Lo riporta sport.sky.it