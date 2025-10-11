CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 Rimonta il gruppo anche Adam Yates che però fatica a risalire con il ritmo imposto da Majka. Il britannico si è perso ad inizio salita sull’accelerazione di Cattaneo. 15.56 Landa si inserisce tra Evenepoel e Roglic. Del Toro si riporta a ruota di Pogacar. 15.56 Risale qualche posizione Del Toro, sorpreso dall’accelerazione ai piedi del Ganda. 15.55 Evenepoel scavalca Alaphilippe e si porta a ruota di Pogacar. Anche Roglic salta il francese e si mette in scia. 15.55 La grande accelerazione di Cattaneo ha permesso al gruppo di guadagnare una quindicina di secondi su Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo, inizia il Passo di Ganda