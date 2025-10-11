LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | quinta sinfonia di Pogacar!! Nuovo assolo del Campione del Mondo eguagliato Coppi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Rivediamo insieme l’esultanza di Pogacar: 5 in a row. Simply the best. #ILombardia presented by @CAIta pic.twitter.comfmjXS0zpK6 — Il Lombardia (@IlLombardia) October 11, 2025 16.59 Il primo degli italiani all’arrivo è Christian Scaroni. L’azzurro ha chiuso in quindicesima posizione davanti a Davide Piganzoli 16.58 È la prima volta che un atleta finisce sul podio in tutte le classiche Monumento della stagione. Oltre ai tre successi Al Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia lo sloveno ha ottenuto il secondo posto alla Parigi-Roubaix ed il terzo alla Milano Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Ciclismo. Tadej Pogacar scrive la storia: vinto il quinto Giro di Lombardia. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Ma per lo sloveno un primato in più: le vittorie sono consecutive, e in tutte le edizioni alle quali ha partecipato. - facebook.com Vai su Facebook
Giro di Lombardia, strade chiuse 11 ottobre 2025 http://dlvr.it/TNcLqK #DueRuote #MOBILITÀ #stradechiuse #GirodiLombardia - X Vai su X
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Come scrive gazzetta.it
Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Segnala sport.sky.it