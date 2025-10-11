CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Rivediamo insieme l’esultanza di Pogacar: 5 in a row. Simply the best. #ILombardia presented by @CAIta pic.twitter.comfmjXS0zpK6 — Il Lombardia (@IlLombardia) October 11, 2025 16.59 Il primo degli italiani all’arrivo è Christian Scaroni. L’azzurro ha chiuso in quindicesima posizione davanti a Davide Piganzoli 16.58 È la prima volta che un atleta finisce sul podio in tutte le classiche Monumento della stagione. Oltre ai tre successi Al Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia lo sloveno ha ottenuto il secondo posto alla Parigi-Roubaix ed il terzo alla Milano Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: quinta sinfonia di Pogacar!! Nuovo assolo del Campione del Mondo, eguagliato Coppi