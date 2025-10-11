LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | quattordici in fuga c’è Ganna

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Sempre attorno ai 2? il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 12.17 Tratto pianeggiante della corsa. 12.13 Cambio di bici anche per Pidcock. 12.10 Da segnalare una caduta per Tom Pidcock in gruppo: il britannico era tra i papabili per la top-5 oggi. 12.06 Riepiloghiamo gli attaccanti: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di lombardia 2025 in diretta quattordici in fuga c8217232 ganna

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: quattordici in fuga, c’è Ganna

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Da gazzetta.it

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Lombardia 2025