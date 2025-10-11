LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | quattordici in fuga c’è Ganna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Sempre attorno ai 2? il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 12.17 Tratto pianeggiante della corsa. 12.13 Cambio di bici anche per Pidcock. 12.10 Da segnalare una caduta per Tom Pidcock in gruppo: il britannico era tra i papabili per la top-5 oggi. 12.06 Riepiloghiamo gli attaccanti: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia #SkySport #Pogacar #Ciclismo - X Vai su X
RIECCO IL LOMBARDIA Parte domani il Giro di Lombardia numero 119, quinta e ultima prova Monumento del 2025. In attesa di capire se, dopo Mondiali ed Europei, ci sarà un altro assolo di Tadej Pocagar, il Cannibale sloveno, tocca a voi: quanto ne sapete - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Da gazzetta.it
LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Secondo oasport.it