LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. È il giorno dell’ultima Classica Monumento della stagione. Dopo i Mondiali in Ruanda e gli Europei in Francia gli occhi di tutti gli appassionati di ciclismo si spostano sull’Italia per l’ultimo grande appuntamento di questa stagione su strada. Nel 2025 la Classica delle Foglie Morte prevede un percorso di 241 chilometri con partenza a Como ed arrivo a Bergamo. Saranno sei in totale le salite di questa corsa di cui cinque poste nella seconda parte. Dopo pochi chilometri i corridori affronteranno la salita di Madonna del Ghisallo (8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar insegue il pokerissimo come Coppi

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

DOMANI TORNA “IL LOMBARDIA” — LA CLASSICA DELLE FOGLIE MORTE Sabato 11 ottobre, Como sarà il cuore pulsante della 119ª edizione del Giro di Lombardia, l’ultima Monumento della stagione ciclistica mondiale. Partenza ufficiale: Piazz - facebook.com Vai su Facebook

Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi #SkySport - X Vai su X

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pogacar per eguagliare il record di Coppi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Scrive oasport.it

Giro di Lombardia 2025, percorso e orari: favoriti e dove vederlo in TV - "Il Giro di Lombardia 2025 scatterà sabato 11 ottobre da Como e si concluderà a Bergamo: Pogacar favorito per la quinta vittoria consecutiva ... Come scrive fanpage.it