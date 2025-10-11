LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Pogacar inavvicinabile altro dominio e Coppi eguagliato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GIRO DI LOMBARDIA LA CRONACA DELLA GARA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO POGACAR CON LA VITTORIA AL LOMBARDIA LE DICHIARAZIONI DI POGACAR 17.03 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Giro di Lombardia 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimane sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.02 In questo 2025 Tadej Pogacar ha preso parte a 13 corse di un giorno ottenendo 8 vittorie e 12 podi. Lo sloveno ha chiuso fuori dalla top 3 solamente al GP del Quebec, in cui è terminato ventinovesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Nessuno lo ferma più. E ora ha scritto il suo nome nella storia, accanto a quello di Fausto Coppi. Tadej Pogacer ha vinto la 119edizione del Giro di Lombardia, l’ultima grande Classica della stagione. Dopo essersi laureato per la seconda volta campione del m - facebook.com Vai su Facebook
Giro di Lombardia, strade chiuse 11 ottobre 2025 http://dlvr.it/TNcLqK #DueRuote #MOBILITÀ #stradechiuse #GirodiLombardia - X Vai su X
LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pocagar fa il vuoto ed avvicina la storia - Spettacolare presenza del pubblico su questo passaggio ... Lo riporta oasport.it
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Riporta gazzetta.it