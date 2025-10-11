CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Pogacar è all’inseguimento della storia. Se dovesse riuscire a portare al termine quest’azione il Campione del Mondo vincerebbe per la quinta volta il Giro di Lombardia eguagliando il record di Fausto Coppi (vincitore dal 1946 al 1949 e nel 1954). Lo sloveno farebbe anche meglio dell’italiano, dato che le sue vittorie sarebbero consecutive. 16.24 Nel gruppetto di Roglic ci sono anche Davide Piganzoli e Christian Scaroni. I due azzurri possono giocarsi un piazzamento nella top 10 di questo Lombardia. 16.23 Pogacar ha un vantaggio di 1? 22? su Evenepoel-Storer, 1? 35? su Simmon, 1? 44? su Del Toro e 3? 30? sul gruppetto di Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pocagar fa il vuoto sul Ganda e si lancia verso la storia