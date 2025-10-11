CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 FLAMME ROUGE! Inizia l’ultimo chilometro per lo sloveno. 16.49 Nessuna particolare conseguenza per Evenepoel che ha un minuto di vantaggio su Storer. 16.48 Problema con un motociclista nel passaggio tra la folla sul Colle Aperto! Evenepoel è costretto a fermarsi per un paio di secondi prima di poter ripartire. 16.47 Pogacar sul Colle Aperto tra due ali di folla. Spettacolare presenza del pubblico su questo passaggio 16.46 L’azione di Pogacar rischia di oscurare la grandissima prestazione di Evenepoel. Il belga ha dato oltre 40 secondi a Storer e chiuderà in seconda posizione il Lombardia come successo anche al Mondiale ed agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: Pocagar fa il vuoto ed avvicina la storia