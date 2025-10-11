LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Pocagar fa il vuoto ed avvicina la storia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 FLAMME ROUGE! Inizia l’ultimo chilometro per lo sloveno. 16.49 Nessuna particolare conseguenza per Evenepoel che ha un minuto di vantaggio su Storer. 16.48 Problema con un motociclista nel passaggio tra la folla sul Colle Aperto! Evenepoel è costretto a fermarsi per un paio di secondi prima di poter ripartire. 16.47 Pogacar sul Colle Aperto tra due ali di folla. Spettacolare presenza del pubblico su questo passaggio 16.46 L’azione di Pogacar rischia di oscurare la grandissima prestazione di Evenepoel. Il belga ha dato oltre 40 secondi a Storer e chiuderà in seconda posizione il Lombardia come successo anche al Mondiale ed agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Giro di Lombardia, strade chiuse 11 ottobre 2025 http://dlvr.it/TNcLqK #DueRuote #MOBILITÀ #stradechiuse #GirodiLombardia - X Vai su X
RIECCO IL LOMBARDIA Parte domani il Giro di Lombardia numero 119, quinta e ultima prova Monumento del 2025. In attesa di capire se, dopo Mondiali ed Europei, ci sarà un altro assolo di Tadej Pocagar, il Cannibale sloveno, tocca a voi: quanto ne sapete - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. gazzetta.it scrive
Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. sport.sky.it scrive