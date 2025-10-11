LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | Pocagar attacca sul Ganda e stacca tutti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Simmons perde qualche metro da Evenepoel e Storer! In questo tratto di falsopiano il campione olimpico sta facendo un’andatura micidiale. 16.18 Pogacar arriva nell’abitato di Selvino da cui inizierà un lungo tratto in discesa. 16.17 Scatto di Davide Piganzoli! L’italiano prova a guadagnare qualcosa sul gruppetto di Roglic che ha un distacco di 3? 05? 16.16 30 chilometri all’arrivo! Tadej Pogacar ha 1? 15? su Remco Evenepoel, Quinn Simmons e Michael Storer e 1? 30? su Isaac Del Toro. 16.16 Accelerazione di Evenepoel! Il belga riprende Simmons, che però salta Storer e prova a riprendere la ruota del campione olimpico 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

