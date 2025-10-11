LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | iniziata la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 Quinn Simmons (Lidl-Trek) al comando, vediamo se ci saranno altri attacchi. 11.06 Subito attacchi: si muove il campione statunitense. 11.04 INIZIA UFFICIALMENTE IL LOMBARDIA! 11.02 Non è partito Donavan Grondin (Arkéa – B&B Hotels). 11.00 Ancora non è partita ufficialmente la gara. 10.57 Nel trasferimento problema meccanico per l’austriaco Michael Gogl. 10.54 L’uomo più atteso di oggi non può che essere Tadej Pogacar: lo sloveno dopo i trionfi tra Mondiali ed Europei va a caccia del quinto trionfo nella Classica delle Foglie Morte. Sarebbe record, come Fausto Coppi, ma per l’uomo della UAE Team Emirates – XRG sarebbero tutte consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

