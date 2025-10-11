CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 Ci siamo! Inizia la salita della Roncola, che nella sua prima parte registra anche un tratto al 17%. 13:05 Giornata più primaverile che autunnale, difatti molti corridori si idratano. 13:02 150 km all’arrivo e vantaggio massimo per i battistrada. Gruppo che insegue a poco più di 3 minuti. 12:59 Tra i 14 fuggitivi è lo spagnolo Pello Bilbao il più pericoloso. Il trentacinquenne iberico è davvero temibile su percorsi misti, pur non avendo mai brillato nelle Classiche monumento. 12:56 Corsa ormai nel tratto decisivo, quello in cui ci sarà un susseguirsi di salite e discese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: inizia la Roncola! Fuga con Ganna che vanta 3? sul gruppo