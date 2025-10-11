LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | gli uomini di Pogacar controllano la fuga ai -130 km
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Al comando 12 attaccanti. Si tratta di Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Michael Matthews (Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma Lease a Bike). 13:50 Discesa dalla sede stradale ampia ma con tratti bagnati. 13:47 Inizia la discesa della Roncola. Pidcock in pochi metri recupera numerose posizioni portandosi nella parte alta del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
