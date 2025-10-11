LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | fuga corposa con Ganna Gruppo a 2? ai -170 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:44 Corsa che attraversa ora la provincia di Lecco. 12:41 Uomini UAE Team Emirates – XRG che si alternano a quelli della Red Bull-BORA-hansgrohe in testa al gruppo. 12:38 Poco meno di 10 km alla salita di San Gottardo. Vantaggio dei fuggitivi che si è stabilizzato attorno ai due minuti. 12:35 Rientra il troncone che aveva perso terreno nel quale erano rimasti tra gli altri Skjelmose, Pellizzari e Pidcock. 12:32 Gruppo allungatissimo e frazionato al termine di un tratto in leggero falsopiano in discesa. 12.28 Corridori diretti verso la seconda salita di giornata: San Gottardo (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

