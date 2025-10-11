LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA | corridori sul Passo della Crocetta gruppo ad oltre 2 minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 La salita è lunga 11 chilometri ed ha una pendenza media del 6.2% con picchi all’11% 14.37 Inizia il Passo della Crocetta! I fuggitivi iniziano la salita con un vantaggio superiore ai tre minuti. 14.35 Novanta chilometri all’arrivo. 14.33 Continua ad aumentare il vantaggio dei fuggitivi che ora è di 2? 48? 14.31 Lucas Hamilton è stato ripreso dal gruppo. 14:28 Poco meno di 10 km all’avvio dell’ascesa verso Passo della Crocetta, primo vero spartiacque della Classica delle foglie morte. Salita di 11.7 km al 5,8% di pendenza media. 14:25 Vantaggio dei fuggitivi che torna a superare la soglia dei due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia #SkySport #Pogacar #Ciclismo - X Vai su X
RIECCO IL LOMBARDIA Parte domani il Giro di Lombardia numero 119, quinta e ultima prova Monumento del 2025. In attesa di capire se, dopo Mondiali ed Europei, ci sarà un altro assolo di Tadej Pocagar, il Cannibale sloveno, tocca a voi: quanto ne sapete - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Giro di Lombardia: si parte alle 10.40. Pogacar a caccia del quinto successo - 119 del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno: 241 km e 4. Scrive gazzetta.it
Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Secondo sport.sky.it