14.39 La salita è lunga 11 chilometri ed ha una pendenza media del 6.2% con picchi all'11% 14.37 Inizia il Passo della Crocetta! I fuggitivi iniziano la salita con un vantaggio superiore ai tre minuti. 14.35 Novanta chilometri all'arrivo. 14.33 Continua ad aumentare il vantaggio dei fuggitivi che ora è di 2? 48? 14.31 Lucas Hamilton è stato ripreso dal gruppo. 14:28 Poco meno di 10 km all'avvio dell'ascesa verso Passo della Crocetta, primo vero spartiacque della Classica delle foglie morte. Salita di 11.7 km al 5,8% di pendenza media. 14:25 Vantaggio dei fuggitivi che torna a superare la soglia dei due minuti.

LIVE Giro di Lombardia 2025 in DIRETTA: corridori sul Passo della Crocetta, gruppo ad oltre 2 minuti