CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Gattuso conferma il 4-4-2. Gattuso non può sbagliare: serve una vittoria pulita per continuare nel modo migliore il percorso, possibilmente con diversi gol all’attivo. Il CT ha ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere. Dopo il netto 5-0 dell’andata, l’Italia di Gennaro Gattuso cerca conferme e possibilmente una vittoria netta che possa rendere meno intricato il proseguimento del percorso verso la qualificazione al Mondiale 2026. Serviranno diversi goal che potranno tornare utili in caso di classifica avulsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida