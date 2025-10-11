LIVE Estonia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Gattuso lancia Orsolini dal primo minuto!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Ecco le formazioni ufficiali: ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. CT Henn ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso 19.33 Buonasera e benvenuti alla diretta di Estonia-Italia. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Gattuso conferma il 4-4-2. Gattuso non può sbagliare: serve una vittoria pulita per continuare nel modo migliore il percorso, possibilmente con diversi gol all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
