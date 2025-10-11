CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.43 Italia che fa un bellissimo primo tempo e un secondo tempo sufficiente, pochi gol, vittoria che c’è ma si poteva fare di più. Errore da matita rossa per Donnarumma. Prossima sfida contro Israele. 93? Finisce la partita, Estonia-Italia 1-3. 92? Ultimo minuto di partita. 90? I cambi non hanno dato l’effetto sperato per Gattuso. 88? Ci saranno tre minuti di recupero. 86? Punizione di Dimarco verso la porta, respinge Hein. 84? Bastoni ammonito salterà Israele. 82? Giallo per Cambiaso per perdita di tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Estonia-Italia 1-3, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Kean, Retegui e Pio Esposito firmano le reti della vittoria