LIVE Estonia-Italia 1-3 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | grave errore di Donnarumma segna Sappinen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Sbaglia Pio Esposito l’assist per Spinazzola. 78? Fuori Retegui e Barella, dentro Frattesi e Cristante nell’Italia. 76? Gol di Sappinen appena entrato, papera di Donnarumma che si fa sfuggire il pallone, Estonia-Italia 1-3. 74? Gooooooooooool, Pio Esposito, il giovane talento trova il colpo giusto per firmare la terza rete, Estonia-Italia 0-3. 72? Spinazzola sbaglia lo stop davanti al portiere. 70? Ritmi molto bassi in questo momento. 68? Punizione dell’Estonia che finisce fuori. 66? Canbiaso con il destro, pallone centrale. 64? Quattro terzini in campo, cambia l’approccio alla partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
