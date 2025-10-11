LIVE Estonia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Retegui sfiora la doppietta!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Pronti due cambi per l’Italia. 58? Raspadori sfiora il gol, Hein attento al momento del tiro. 56? Destro a giro di Retegui che non trova la partita. 54? Anticipato Sinyavskiy in area di rigore. 52? Spinge ora l’Italia, Di Lorenzo alza anche lui la sua posizione. 50? Dentro Sinyavskiy e Larsen nell’Estonia. 48? Orsolini con il sinistro sbaglia da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 21.38 Primo tempo frenetico, Kean segna e si fa male. Retegui sbaglia prima un rigore ma poi si fa perdonare con il raddoppio. Partita che può dire ancora molto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Estonia-Italia, il rigore sbagliato da Retegui al 30'. Il video Segui la diretta streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, 4-4-2 super offensivo con Raspadori, Kean e Retegui | Diretta - X Vai su X
Estonia-Italia diretta: segui la Nazionale di Gattuso nel match delle qualificazioni Mondiali LIVE - Italia andrà in scena oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 20:45 (21:45 locali) alla A. msn.com scrive
Estonia-Italia 0-2, Raspadori vicinissimo al gol - Quarto cartellino giallo del match: ammonito Peetson per fallo ripetuto su Barella 56' - Lo riporta tuttojuve.com