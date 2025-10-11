LIVE Estonia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Retegui sbaglia un rigore ma poi sigla il raddoppio!

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? L’Italia deve arrivare almeno al tris prima della fine del primo tempo. 37? Gooooooooooooooooooool, Retegui, si fa perdonare su assist di Orsolini, Estonia-Italia 0-2. 35? Calafiori prova a fare il mediano alzando la difesa. 33? Lungo pressing dell’Italia. 31? L’Italia non deve disunirsi, ora deve alzare nuovamente il baricentro. 29? Retegui sbaglia il rigore, parato. 27? RIGORE per l’Italia. 25? Estonia che sfiora il gol nella confusione dell’area di rigore azzurra. 23? Attacca ancora l’Italia, anche se l’Estonia sembra aver preso un minimo di misure agli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

live estonia italia 0 2 qualificazioni mondiali calcio 2026 in diretta retegui sbaglia un rigore ma poi sigla il raddoppio

© Oasport.it - LIVE Estonia-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Retegui sbaglia un rigore ma poi sigla il raddoppio!

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

live estonia italia 0Estonia-Italia diretta: segui la Nazionale di Gattuso nel match delle qualificazioni Mondiali LIVE - Italia andrà in scena oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 20:45 (21:45 locali) alla A. Lo riporta msn.com

live estonia italia 0LIVE Qual. Mondiali: Estonia-Italia 0-0 - Manca poco all’inizio del match tra Estonia ed Italia, valevole per la qualificazione ai mondiali 2026. Da ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Live Estonia Italia 0