LIVE Estonia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Dentro Sinyavskiy e Larsen nell’Estonia. 48? Orsolini con il sinistro sbaglia da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 21.38 Primo tempo frenetico, Kean segna e si fa male. Retegui sbaglia prima un rigore ma poi si fa perdonare con il raddoppio. Partita che può dire ancora molto. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo, Estonia-Italia 0-2. 47? Punizione di Tonali che trova il colpo di testa debole di Pio Esposito. 45? Spinge l’Italia. 43? Ci saranno quattro minuti di recupero. 41? Retegui conclusione da fuori che finisce larga. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Qualificazioni Mondiali 2026, Estonia-Italia 0-1. Gol di Kean al 4'. Il video Segui la diretta streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, 4-4-2 super offensivo con Raspadori, Kean e Retegui | Diretta - X Vai su X
Estonia-Italia diretta: segui la Nazionale di Gattuso nel match delle qualificazioni Mondiali LIVE - Italia andrà in scena oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 20:45 (21:45 locali) alla A. Come scrive msn.com
LIVE Alle 20.45 Estonia-Italia: Gattuso con quattro attaccanti - Gli azzurri arrivano dalla vittoria, sofferta, per 5- Segnala gazzetta.it