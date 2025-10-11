LIVE Estonia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Dentro Sinyavskiy e Larsen nell’Estonia. 48? Orsolini con il sinistro sbaglia da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 21.38 Primo tempo frenetico, Kean segna e si fa male. Retegui sbaglia prima un rigore ma poi si fa perdonare con il raddoppio. Partita che può dire ancora molto. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo, Estonia-Italia 0-2. 47? Punizione di Tonali che trova il colpo di testa debole di Pio Esposito. 45? Spinge l’Italia. 43? Ci saranno quattro minuti di recupero. 41? Retegui conclusione da fuori che finisce larga. 🔗 Leggi su Oasport.it

