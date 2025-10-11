LIVE Estonia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Retegui sbaglia un rigore!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? L’Italia non deve disunirsi, ora deve alzare nuovamente il baricentro. 29? Retegui sbaglia il rigore, parato. 27? RIGORE per l’Italia. 25? Estonia che sfiora il gol nella confusione dell’area di rigore azzurra. 23? Attacca ancora l’Italia, anche se l’Estonia sembra aver preso un minimo di misure agli azzurri. 21? Colpo di testa di Pio Esposito che sfiora il secondo palo. 19? Destro strozzato di Retegui che finisce fuori. 17? Attacco più pesante ora con il giovane talento nerazzurro. 15? Fuori per infortunio Kean, dentro Pio Esposito nell’Italia. 13? Sinistro di Dimarco ribattuto dalla difesa, sul contropiede ammonito Barella per fallo tattico. 🔗 Leggi su Oasport.it
