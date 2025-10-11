LIVE Estonia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Kean sblocca la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Sinistro di Dimarco ribattuto dalla difesa, sul contropiede ammonito Barella per fallo tattico. 11? Barella da fuori area sbaglia la conclusione. 9? Kean dolorante per uno scontro di gioco. 7? Gooooooooooooooooool, Kean, dribbling e doppio passo che portano al tiro sul secondo palo, Estonia-Italia 0-1. 5? Raspadori con il sinistro impegna Hein. 3? Subito forte pressing dell’Italia. 1? Inizia la partita! 20.44 Tutto pronto per la partita. 20.41 Giocatori in campo, inni nazionali in corso. 20.37 Di Lorenzo sulla destra agirà sia da terzino che da braccetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
