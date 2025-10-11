LIVE Estonia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | si parte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Di Lorenzo sulla destra agirà sia da terzino che da braccetto. 20.32 Serve vincere oggi, cercando di segnare quante più reti possibili. 20.28 L’Italia ha vinto tutti i 8 match disputati contro l’Estonia, realizzando un totale di 25 reti e subendone 2. 20.25 Calafiori al centro della difesa, l’impronta offensiva è ancora più marcata con un marcatore in grado di agire come un libero. 20.20 Gattuso punta ancora Kean e Retegui in attacco con due ali estremamente offensivi Raspadori e Orsolini. 19.34 Ecco le formazioni ufficiali: ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. 🔗 Leggi su Oasport.it

