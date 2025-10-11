LIVE Estonia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | si parte

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Di Lorenzo sulla destra agirà sia da terzino che da braccetto. 20.32 Serve vincere oggi, cercando di segnare quante più reti possibili. 20.28 L’Italia ha vinto tutti i 8 match disputati contro l’Estonia, realizzando un totale di 25 reti e subendone 2. 20.25 Calafiori al centro della difesa, l’impronta offensiva è ancora più marcata con un marcatore in grado di agire come un libero. 20.20 Gattuso punta ancora Kean e Retegui in attacco con due ali estremamente offensivi Raspadori e Orsolini. 19.34 Ecco le formazioni ufficiali: ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. 🔗 Leggi su Oasport.it

live estonia italia 0 0 qualificazioni mondiali calcio 2026 in diretta si parte

© Oasport.it - LIVE Estonia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: si parte

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

live estonia italia 0Diretta Live di Estonia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

live estonia italia 0DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia | Formazioni UFFICIALI LIVE - it offre la cronaca testuale in tempo reale della partita di qualificazione ai Mondiali ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Live Estonia Italia 0