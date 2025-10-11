LIVE Djokovic-Vacherot ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | la favola del monegasco proseguirà anche contro l’ex n1?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2025 attesissima tra il 24 volte campione Slam Novak DJOKOVIC e il semi-sconosciuto dal Principato di Monaco Valentin VACHEROT. La favola del giocatore monegasco, fino a prima di questo torneo posizionato al 204° posto del ranking mondiale, pare non volere finire mai! Aveva iniziato rimontando un parziale nel 1° turno di qualificazioni all’USA Basavareddy, per poi liquidare un altro giovane nord americano, il canadese Liam Draxl al turno decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
