CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Inizia la giornata dedicata alle semifinali nel 1000 di Shanghai: l’unica similitudine rispetto al 2024 è la presenza dell’eterno serbo Nole Djokovic, che gioca la sua 7^ semifinale in Cina. Clamorosa la presenza del semi sconosciuto monegasco Vacherot! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2025 attesissima tra il 24 volte campione Slam Novak DJOKOVIC e il semi-sconosciuto dal Principato di Monaco Valentin VACHEROT. La favola del giocatore monegasco, fino a prima di questo torneo posizionato al 204° posto del ranking mondiale, pare non volere finire mai! Aveva iniziato rimontando un parziale nel 1° turno di qualificazioni all’USA Basavareddy, per poi liquidare un altro giovane nord americano, il canadese Liam Draxl al turno decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il monegasco sogna di allungare la favola