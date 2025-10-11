CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:25 Nole vanta 4 titoli in 9 partecipazioni a Shanghai. Vacherot era 204 del mondo prima di questo torneo che gli ha cambiato la vita comunque andrà: male che vada sarà 93 del mondo. 10:15 Il monegasco era andato vicinissimo alla prima vittoria in un torneo di questa caratura nel Principato ad aprile, quando ricevette la classica WC e si arrese a Grigor Dimitrov dopo essere stato davanti di un set e di un break. Qui ha rimontato un set a Basavareddy nel primo turno di qualificazioni, il resto è storia, nel senso letterale del termine in quanto Vacherot ha stabilito il record di ‘semifinalista con più bassa classifica in un 1000’. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!