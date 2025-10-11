LIVE Djokovic-Vacherot 3-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il monegasco sogna! Serbo con problemi fisici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vacherot-Djokovic 6-3! Serbo con problemi fisici, è incredibile quello che sta succedendo a Shanghai 2025! 40-0 Non risponde Djokovic. 30-0 Servizio, dritto. Djokovic arriva e colpisce, ma senza l’ausilio delle gambe. 15-0 Ace. 3-5 Niente, altro errore di rovescio. BREAK! 15-40 Clamorosa uscita di rovescio lungoriga vincente, di Vacherot. Palle break, sono pareti di set point! 15-30 Tiene in difesa Djokovic, e alla fine sbaglia di rovescio Vacherot. 0-30 Completamente fuori misura anche questo rovescio del serbo. Gesto di stizza successivo. 0-15 Errore di rovescio di Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il monegasco sogna! Serbo con problemi fisici

