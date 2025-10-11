LIVE Djokovic-Vacherot 3-6 4-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | altro miracolo del monegasco il sogno continua!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, non resta che capire chi sfiderà il monegasco in finale a Shanghai, se Medvedev o Rinderknech. Intanto noi chiudiamo qui la DIRETTA LIVE, ringraziandovi come sempre di avere seguito questo storico match insieme a noi. Un saluto sportivo, restate con noi! 12:33 Djokovic che sì, ha accusato un problema fisico a ridosso della fine del primo set, che lo ha costretto a muoversi in modo limitato. Nel secondo set però le ha provate tutte per tornare nel match ma il monegasco è sempre stato propositivo e ha sempre annullato le chance avute dal 24 volte campione Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: djokovic - vacherot
ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora
Djokovic-Vacherot, la più strana semifinale a Shanghai
Con tutto il rispetto non è che si può uscirne sempre con le imprese (che per me non erano) in condizioni anche climatiche al limite,però è ovvio che con #Vacherot avrebbe sperato la finale. #Djokovic - X Vai su X
Cresciuti tennisticamente tra Francia e Monaco, i due cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot sognano la prima finale in un Masters 1000, inseguendo la possibilità di ritrovarsi uno di fronte all’altro per il titolo Davanti a loro ci sono Djokovic e Medved - facebook.com Vai su Facebook
Djokovic si arrende a Shanghai: Vacherot impresa storica, batte Nole in 2 set e vola in finale! - Favola da record quella del tennista monegasco che supera anche il campione serbo e ora sogna l'ultimo atto contro il cugino ... tuttosport.com scrive
LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: la favola del monegasco proseguirà anche contro l’ex n.1? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di ... Da oasport.it