LIVE Djokovic-Vacherot 3-6 4-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | altro miracolo del monegasco il sogno continua!

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, non resta che capire chi sfiderà il monegasco in finale a Shanghai, se Medvedev o Rinderknech. Intanto noi chiudiamo qui la DIRETTA LIVE, ringraziandovi come sempre di avere seguito questo storico match insieme a noi. Un saluto sportivo, restate con noi! 12:33 Djokovic che sì, ha accusato un problema fisico a ridosso della fine del primo set, che lo ha costretto a muoversi in modo limitato. Nel secondo set però le ha provate tutte per tornare nel match ma il monegasco è sempre stato propositivo e ha sempre annullato le chance avute dal 24 volte campione Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

live djokovic vacherot 3 6 4 6 atp shanghai 2025 in diretta altro miracolo del monegasco il sogno continua

© Oasport.it - LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: altro miracolo del monegasco, il sogno continua!

In questa notizia si parla di: djokovic - vacherot

ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs

ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora

Djokovic-Vacherot, la più strana semifinale a Shanghai

live djokovic vacherot 3Djokovic si arrende a Shanghai: Vacherot impresa storica, batte Nole in 2 set e vola in finale! - Favola da record quella del tennista monegasco che supera anche il campione serbo e ora sogna l'ultimo atto contro il cugino ... tuttosport.com scrive

LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: la favola del monegasco proseguirà anche contro l’ex n.1? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Djokovic Vacherot 3