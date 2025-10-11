CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, non resta che capire chi sfiderà il monegasco in finale a Shanghai, se Medvedev o Rinderknech. Intanto noi chiudiamo qui la DIRETTA LIVE, ringraziandovi come sempre di avere seguito questo storico match insieme a noi. Un saluto sportivo, restate con noi! 12:33 Djokovic che sì, ha accusato un problema fisico a ridosso della fine del primo set, che lo ha costretto a muoversi in modo limitato. Nel secondo set però le ha provate tutte per tornare nel match ma il monegasco è sempre stato propositivo e ha sempre annullato le chance avute dal 24 volte campione Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: altro miracolo del monegasco, il sogno continua!